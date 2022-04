Auto ribaltata in un campo a Collesalvetti: muore un 39enne, due feriti

Tragedia questo pomeriggio nel Livornese a Collesalvetti, dove un'auto è finita fuori strada in via Emilia e una persona ha perso la vita, mentre altre due sono rimaste ferite.

Eseguite dai sanitari sul posto le manovre di rianimazione ma per l'uomo, un 39enne di Livorno, non c'è stato niente da fare. Allertato in un primo momento anche l'elisoccorso Pegaso, rientrato in seguito alla constatazione del decesso.

La dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 17 di oggi in località Castell'Anselmo, è ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruirla per capire le cause della perdita del controllo del veicolo, che si è ribaltato in un campo a bordo della strada. Sul posto, oltre ai militari e il personale del 118, anche i vigili del fuoco.