Le ragazze del Basket Castelfiorentino vincono a Pistoia e difendono il primo posto

Terzo squillo consecutivo per le ragazze del Basket Castelfiorentino che nella terza giornata della seconda fase battono a domicilio il Pistoia Basket Junior 50-55 difendendo primo posto e imbattibilità.

Dopo un primo quarto in perfetto equilibrio (12-12 al 10'), le gialloblu incanalano la sfida nella seconda frazione quando trovano buone soluzioni in attacco piazzando un break di 12-23 che vale il +11 all'intervallo (24-35). Al ritorno in campo la reazione delle padrone di casa permette a Pistoia di dimezzare lo svantaggio (39-44 al 30'), ma nell'ultimo quarto le gialloblu amministrano e sul +5 difendono la vetta.

PISTOIA BASKET JUNIOR - BASKET CASTELFIORENTINO 50-55

Parziali: 12-12, 24-35, (12-23), 39-44 (15-9), 50-55 (11-11)

Tabellino: Lucchesi 7, Ferradini 2, Bellantoni 15, Masi 6, Caparrini 2, De Felice 2, Boldrini 6, Calugi 9, Uliveti 4, Malquori 2, Baldinotti. All. Giusti. Ass. Iserani.

Arbitro: Michelozzi di Pistoia.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa