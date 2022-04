Minacce e aggressioni al cinema, fermata a Prato baby gang

Da qualche tempo un gruppo di giovanissimi avrebbe creato problemi all'interno dell'Omnia Center di Prato, disturbando clienti dei negozi o assumendo atteggiamenti intimidatori nei confronti dei frequentatori del cinema. Per questo ieri sera i carabinieri di Prato hanno svolto un'attività di controllo sul posto, a seguito di segnalazioni sui comportamenti del gruppo di ragazzini, circa 10 e di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

Tre di loro sono stati identificati dai militari dopo che avevano commesso atti intimidatori sfociati, in un caso, in violenza fisica nei confronti di due giovani donne orientali. Una delle quali sarebbe stata perfino malmenata, e avrebbe lamentato dolore ad un braccio dopo ripetuti strattonamenti.

I giovanissimi sono stati identificati e raggiunti dopo un breve inseguimento dei carabinieri di Prato e Jolo, coadiuvati dai militari di Firenze. Segnalati alla Procura dei Minorenni di Firenze, si tratta prevalentemente di ragazzi italiani.

Sono in corso da parte dei carabinieri ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità anche per altri episodi di violenza avvenuti nei giorni scorsi.