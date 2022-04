Plastic Free Empolese Valdelsa, raccolte oltre 2 tonnellate di rifiuti abbandonati

Plastic Free Empolese Valdelsa

Guanti, pinze, tanti sacchi alla mano e sole, oltre cinquanta volontari hanno partecipato a Empoli alla data nazionale di Plastic Free.

Puntuale ritrovo in Via Pratella, per ripulire l'area dal parcheggio all’area verde intorno al sottopassaggio.

Una distesa di inciviltà sotto gli occhi attoniti di tutti: materiali pesanti, una cucina e più passavano le ore e più hanno continuato a ‘trovare’ e raccogliere per liberare l’ambiente dalla tanta sporcizia. Ingombranti di materiale vario, vetro, plastica nelle sue più variegate forme, per un totale di 2200 chili complessivi di raccolta.

Una montagna di cattive abitudini umane che fanno male all’unico pianeta che abbiamo ma che non fermeranno Plastic Free Empolese Valdelsa. Grazie alla collaborazione con Alia Servizi Ambientali spa, quei rifiuti saranno portati via nei prossimi giorni.

L’assessore all’ambiente di Empoli, Massimo Marconcini, presente al Convegno ‘Ambiente… e salute’ che si è tenuto alla sala Teatro Il Momento, Via del Giglio, 59, ha commentato: "Anche oggi un grande grazie ai numerosi volontari di Plastic Free che hanno liberato la zona di Via Pratella dai tanti rifiuti trovati. Dalle foto si vede molto bene di che cosa stiamo parlando. Spero che con l’aiuto di tutti si possa davvero migliorare questa situazione, soprattutto nelle coscienze".

"La data nazionale è stata il ritrovamento di ancora troppi rifiuti abbandonati, molti anche di materiali pesanti – commenta Massimiliano Goretti, referente Plastic Free Empoli -. Il nostro contributo di cittadinanza attiva non si fermerà e continueremo a ripulire zone in stato di abbandono, sperando di cambiare le abitudini di chi non rispetta l’ambiente che ci circonda. 2200 chili di sporcizia è un amaro bottino. Ogni volta ci troviamo di fronte a montagne di spazzatura ingombrante di cui non ci capacitiamo come possa essere possibile. Insieme al referente provinciale, Alberto Vezzani e a Gabriele Brogi, referente di Montelupo, abbiamo guidato queste anime belle che ringrazio".

Duccio, Plastic Free Empolese Valdelsa

Alla raccolta ha partecipato anche un bambino di 11 anni, Duccio, l’ultimo entrato nella grande famiglia di Plastic Free Empolese Valdelsa, che si è dato un gran da fare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa