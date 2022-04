Bloccato sul nascere rave party nel Grossetano: allontanati centinaia di giovani

Bloccato sul nascere un rave party nel grossetano, in località Poggi del Sasso a Cinigiano, dove sono state allontanate circa 300 persone. Il raduno non autorizzato, iniziato la scorsa notte, sarebbe proseguito anche nei prossimi giorni ma è stato fermato dalle forze dell'ordine intervenute, che hanno convinto i partecipanti ad abbandonare l'area.

Nell'intervento, svolto da polizia, carabinieri e un elicottero dell'Arma, la zona è stata circondata impedendo l'arrivo di altre persone e bloccando inoltre un mezzo che avrebbe portato sul posto casse acustiche e generatori di elettricità. Dopo una riunione in prefettura del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, le forze dell'ordine hanno invitato i partecipanti a spegnere le casse e a non proseguire il rave. È così iniziato un abbandono della zona ordinato e ancora in corso, sotto la vigilanza di polizia e carabinieri che presidiano le vie di arrivo.

Il prefetto di Grosseto Paola Berardino si è congratulata con le forze dell'ordine "per il grande coordinamento e il tempestivo spiegamento di forze che ha evitato l'afflusso di un numero ben maggiore di persone e scoraggiato gli organizzatori dal proseguire nel loro intento".