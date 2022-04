Timenet Empoli ko a Prato: finisce 3-1, giallonere settime in classifica

Una performance tra alti e bassi ha portato ieri la Timenet Empoli Pallavolo alla sconfitta per 3-1 sul campo del Palazzetto San Paolo contro l’Ariete Pallavolo Prato, sciupando così una bella occasione per bissare la vittoria per 3-0 dell’andata. Dopo un primo set brillante in cui hanno saputo imporsi, le empolesi hanno avuto un calo nei due parziali successivi e le avversarie ne hanno approfittato. Nel quarto e decisivo set il ritmo di gioco è tornato quello del primo con le due formazioni molto combattive e una Timenet che, al termine di un buon recupero, ha ceduto solo nel finale.

"La partita è iniziata molto bene, eravamo noi stesse – commenta la centrale Greta Marocchini – poi c’è stato un calo di attenzione e abbiamo sbagliato tanto. Forse abbiamo risentito del fatto di non essere al completo. Rispetto all’andata ci siamo trovate davanti un avversario migliore, comunque era un incontro fattibile e alla nostra portata. E in effetti nell’ultimo set ci siamo riprese e abbiamo sperato fino all’ultimo di arrivare al quinto set. Comunque adesso quello che conta è mantenere l’equilibrio e la serenità, in modo da arrivare preparate alla prossima partita che sarà nuovamente in trasferta".

I primi accesi scambi tra le due formazioni lasciano presagire un match combattuto e infatti le squadre procedono appaiate fino al sorpasso dell’Ariete che riesce a mantenere il vantaggio arrivando al 10-8. La Timenet però non ci sta e, raggiunto l’avversario sul 13 pari, prende il vantaggio per non mollarlo più. Con l’Ariete spiazzato, le giallonere mettono a segno ace, attacchi e muri invalicabili tanto da raggiungere il 19-22 su cui il coach pratese Massimo Nuti chiede il break. La Timenet tuttavia prosegue l’ascesa imperterrita arrivando al 21-24 e da lì a vincere il set 22- 25.

Nel parziale successivo è ancora braccio di ferro tra le due squadre ma solo nelle fasi iniziali per poi assistere al prevalere dell’Ariete. Sull’8-5 è il coach giallonero Marco Dani a fermare il gioco ma stavolta il richiamo all’ordine non ha effetto ed è costretto a chiedere ancora il break sul 17-11. Da lì le pratesi si fanno ancora più aggressive guadagnando distanze crescenti fino al 20-15. Nonostante un buon recupero, la Timenet non riesce a raggiungere le avversarie che concludono 25-21.

Il terzo set si apre con un Ariete all’assalto che sa ben approfittare del momento di défaillance nell’altra metà campo staccando le giallonere per 6-1 e poi doppiandole, prima sul 12-6 e poi sul 16-8. Coach Dani tenta qualche sostituzione però le pratesi sono determinate e riescono ad accelerare puntando su potenti e veloci attacchi che fanno breccia nella difesa avversaria. Così dall’alto del loro 22-11 per le padrone di casa è agevole conquistare in volata il set per 25-13.

Nel parziale decisivo il ritmo di gioco cambia di nuovo per tornare a ricordare quello del primo con accesi scambi che entusiasmano il pubblico del San Paolo. La reazione inaspettata della Timenet dà vita a un pareggio costante, poi dall’8-7 l’Ariete riesce nel sorpasso ma le empolesi recuperano fino al 14-12. Le giallonere, lanciate all’inseguimento, accendono le speranze arrivando al 21-20 e costringendo coach Nuti al break sul 23-22. Al termine di uno degli scambi più lunghi del match, sono però le pratesi ad avere la meglio chiudendo set e partita 25-22.

Per la Timenet, ora settima in classifica con 32 punti, la prossima sfida sarà ancora in trasferta contro la ABC Ricami Fenice Pistoia che si trova all’ottavo posto a quota 30 punti. L’Incontro è in programma, dopo la pausa per le festività pasquali, sabato 23 aprile alle ore 18.00 sul campo del Palazzetto Anna Frank.

TABELLINO

PARZIALI : 22-25;25-21;25-13; 25-22.

ARBITRI: Elisa Cristianini e Riccardo Gioia.

TIMENET EMPOLI: Genova (capitano), Scardigli (16), Mancuso (8), Giubbolini (14), Donati (7), Guidi, Marocchini (7), Forconi (3), Morelli.

ARIETE PALLAVOLO PRATO: Nesi (20), Piccini (1), Fanelli (12), Sestini (6), Pistocchi (9), Gemma (6), Rosellini (L), Checchi (7), Giacomelli M. (L, n.e), Gianni (n.e.),Palandri (n.e.), Giacomelli E. (n.e.), Forasassi (n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET EMPOLI: Genova (capitano), Scardigli, Mancuso, Giubbolini, Donati, Guidi, Marocchini.

ARIETE PALLAVOLO PRATO: Nesi (Capitano), Piccini, Fanelli, Sestini, Pistocchi, Gemma, Rosellini (L).

