"AgroInnovation Award", la sesta edizione premia i giovani tra nuove sfide e idee all'avanguardia

Venerdì mattina, in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno accademico, Image Line e Accademia dei Georgofili hanno annunciato l’apertura della sesta edizione del premio "AgroInnovation Award", il riconoscimento destinato a giovani studenti nel settore agricolo che anche quest’anno sono chiamati a confrontarsi con il futuro dell’agricoltura digitale, proponendo nuove sfide e idee all’avanguardia.

Anche l’edizione 2022 di "AgroInnovation Award" prevede l’assegnazione di due premi del valore di 1.500 euro ciascuno da assegnare alle tesi di dottorato per le categorie Agricoltura di precisione: Analisi e condivisione dei dati e Valorizzazione delle produzioni made in Italy.

Alle tesi di Laurea Magistrale saranno assegnati invece otto premi del valore di 1.000 euro ciascuno nelle seguenti tematiche: Sostenibilità degli agroecosistemi e protezione dell’ambiente, Agrometeorologia e Gestione delle risorse idriche, Ingegneria Agraria e meccatronica, Nutrizione delle Piante, Difesa delle colture, Innovazione Varietale e genomica, Zootecnia e Economia Agraria.

"AgroInnovation Award rappresenta il fiore all’occhiello dei progetti dedicati al riconoscimento dei nostri giovani talenti – dichiara Ivano Valmori, CEO di Image Line. Ci piace l’idea di guardare il futuro dell’agricoltura attraverso le idee brillanti dei giovani studenti e dottorandi di agraria sempre desiderosi di raggiungere nuovi traguardi in chiave digitale. Ogni anno ci confrontiamo con idee innovative e spesso lungimiranti, volte non solo a risolvere attuali criticità del settore ma anche a ottimizzare il lavoro e le risorse nei campi. I giovani riescono sempre a stupirci e andare oltre le nostre aspettative, siamo sicuri che sarà così anche per questa nuova edizione del premio".

AgroInnovation Award rientra in un progetto più ampio, AgroInnovation EDU, ideato da Image Line per formare i ragazzi delle scuole all’utilizzo dei più moderni software utilizzati in agricoltura e consentire loro di entrare nel mondo del lavoro con un background ancora più solido. Il futuro dell’agricoltura è sempre più digitale per questo la collaborazione di Image Line con gli Istituti superiori di Agraria e le Università è destinato a durare nel tempo.

"E’ con grande piacere che anche per l’anno in corso l’Accademia dei Georgofili – afferma il Presidente Massimo Vincenzini - offre il suo supporto al progetto di Image Line a favore di giovani laureati magistrali e dottori di ricerca che abbiano svolto la loro tesi sperimentale nel settore agricolo, apportandovi elementi innovativi. L’agricoltura, per affrontare e vincere le sfide di interesse globale in tema di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, ha bisogno di giovani professionalmente preparati, che abbiano dimestichezza con gli strumenti della ricerca e che abbiano dimostrato la loro capacità nell’elaborazione dei risultati ottenuti nel corso delle attività propedeutiche alla preparazione della tesi di Laurea Magistrale o di Dottorato".

Oltre al premio in denaro, agli studenti selezionati da una Commissione esaminatrice composta da membri dell’Accademia ed esperti del settore, verrà data la possibilità di pubblicare la propria tesi sulla testata online AgroNotizie e sui portali Fitogest.com, Fertilgest.com, Plantgest.com. Questa iniziativa è realizzata grazie al costante supporto e al contributo dei Partner del network di Image Line.

Tutte le informazioni utili per candidarsi sono disponibili all’interno del sito AgroInnovationEdu.it/Award

