Inaugurate due aree fitness all'aperto con gli studenti di Empoli

Giornata di primavera, sole, e tanta voglia di tornare fuori a fare attività sportiva anche considerando la recente pandemia, purtroppo non ancora passata completamente, che ha cambiato radicalmente il nostro modo di approcciarci all’attività fisica, incrementando in maniera considerevole l’importanza degli spazi per la ginnastica nei parchi pubblici cittadini.

In quest’ottica l’amministrazione comunale di Empoli non si è lasciata cogliere impreparata, e prendendo spunto anche dalle idee emerse nella Commissione consiliare sport ha inaugurato questa mattina, lunedì 11 aprile 2022, le due ’Aree fitness’ di Piazza Toscanini e Via Valtellina, insieme ai ragazzi di alcune classi dell’Istituto Superiore Il Pontormo, che per due ore tra l’una e l’altra, si sono misurati con gli attrezzi. Un vero ‘test’ di prova.

Molto soddisfatto il vice sindaco che ha promosso l’iniziativa e ha seguito tutte le fasi dei lavori: "Vivere il verde urbano fa stare bene a tutte le età. Con questa convinzione abbiamo voluto investire e continueremo a farlo nei prossimi anni per migliorare la datazione di attrezzature ludiche e sportive in tutti i parchi di Empoli. Questi tipi di investimenti rendono Empoli una città sempre più bella e facile da vivere, con un occhio di riguardo per le famiglie e i ragazzi empolesi".

Presente anche l’assessore allo sport che afferma: "Accanto all'impiantistica tradizionale stiamo pensando a nuovi modi di fare sport. E questi modi nuovi si chiamano aree fitness. Nel nord Europa ci sono già da un po’ di tempo. Noi ci stiamo adeguando. Che poi è un po’ il concetto di sport di quando eravamo ragazzi, quello fatto ai giardini sotto casa. Però riusato in chiave moderna".

La dirigente de Il Pontormo, Filomena Palmesano, ha commentato: "L'attività sportiva è fondamentale per la crescita degli studenti e poter offrire loro degli spazi attrezzati esterni alla scuola durante le ore di scienze motorie è un'ottima opportunità anche per vivere il territorio. Questa mattina due classi dell'ISIS "Il Pontormo" con i loro rispettivi docenti saranno presenti per testare le nuove attrezzature, ringraziando l'amministrazione comunale per tale opportunità".

E adesso i numeri. L’area fitness di Piazza Toscanini è costata 15.000 euro, quella di Via Valtellina 13.500 euro, entrambe più IVA. Sono presenti macchinari pensati per i più giovani, ma anche alcuni per chi è un po’ più avanti con gli anni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa