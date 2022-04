Campi da calcio e 'playground' da basket per i parchi di Empoli: i prossimi progetti

Dopo l'inaugurazione delle due aree fitness all'aperto questa mattina, sono state annunciate anche nuove iniziative da parte dell'amministrazione comunale di Empoli.

In Piazza dei Cavalieri a Avane saranno messe due porte da calcio che andranno a sostituire una vecchia porta adesso tolta in quanto deteriorata. Si metteranno anche due canestri ai margini della pavimentazione già presente per andare a creare un playground con tanto di righe per dare una impronta di sport urbano a tutto il parco avanese. Il tutto per un costo complessivo di 12.000 euro più IVA.

Lo sport si pratica anche al parco Mariambini dove è presente un campetto e che sarà integrato con una attrezzatura fitness per un costo stimato di circa 12.000 euro.

Nuove porte da calcio anche al parco delle Cascine, costo 200 euro circa, e di un percorso di parkour a Ponte a Elsa, per dare la possibilità ai giovani di praticare sport emergente. Qui la spesa è più consistente, si parla di 100.000 euro.