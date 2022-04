Castello Fashion Day, la domenica avvia il commercio con sprint

Successo per il “Castello Fashion Day”, la domenica che ha visto come protagonista la moda in tutte le sue articolazioni rivelandosi come una carta vincente non solo per la rivitalizzazione del centro ma anche per il rilancio del tessuto commerciale di Castelfiorentino. Una giornata ricca di iniziative fin dal mattino (grazie al motoraduno) e poi nel pomeriggio, quando il centro cittadino è stato invaso da centinaia di persone, che si sono soffermate di fronte alle vetrine animate, a sorseggiare un drink, ad ammirare le acconciature “live”, e così via.

Soddisfatti gli organizzatori dell’evento, i commercianti del CCN “Tre Piazze” e un po’ tutti gli operatori, entusiasti per il lavoro di squadra e l’apporto di alcune associazioni, come il gruppo fotografico “Giglio Rosso”.

“Siamo ripartiti con lo spirito giusto – osserva Paolo Antilli, presidente del CCN “Tre Piazze” – ieri mattina con il motoraduno pieno di gente e fino a sera con il “Castello Fashion Day”. Una giornata piena di gioia per farci tornare a vivere. Ringrazio tutte le attività che si sono impegnate per rendere possibile questo evento e le ragazze e i ragazzi che hanno contribuito a creare bellezza nel nostro paese. Continuiamo a lavorare per migliorarci e per costruire qualcosa di migliore”

“Dopo anni di pandemia – osserva Valeria Orsi - finalmente la festa perfetta, il fashion day, che ha fatto vedere quanto tessuto commerciale abbiamo a Castelfiorentino. Ogni attività si è messa in gioco dopo tanto tempo, ed i risultati si son visti. Continuiamo così e faremo grandi cose tutti insieme”

“Evento riuscito benissimo – osserva Paola Aiello - che lascia un segno positivo nel paese e nei cittadini di Castelfiorentino. Giornata super fantastica e super divertente con i bambini baby model per un giorno, ci siamo divertiti tantissimo!”

“Grazie a tutti – ribadisce Patrizia Marra - giornata fantastica che ci ha dato enorme soddisfazione e grazie anche alle attività al di fuori del centro che ci hanno dato la possibilità di allestire i nostri salottini!!! Per noi che creiamo moda avere il supporto di tutti è importante!!!”

“Una domenica di festa – sottolinea l’Assessore al Commercio, Simone Bruchi – favorita anche dalle ottime condizioni meteo, che hanno incoraggiato a uscire di casa, a riappropriarsi della vita in centro. Un segnale incoraggiante, che ci induce a guardare avanti e a impegnarci ancora di più, nella consapevolezza di poter contare su tanti operatori commerciali capaci e entusiasti di fare del bene al nostro paese. Un ringraziamento all’associazione del CCN Tre Piazze, al gruppo fotografico Giglio Rosso, e al Motoclub di Castelfiorentino, nella persona del presidente, Alfiero Stazzoni, che dopo anni di difficoltà legata al Covid è riuscito a organizzare un raduno molto partecipato, a conferma dell’affetto di cui il nostro Motoclub si è guadagnato tra gli appassionati di tutta Italia”

