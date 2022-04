Cena per le case del popolo di Vinci: 150 persone a Spicchio

Alla cena di venerdì 8 aprile a Spicchio, organizzata per il progetto che coinvolge 10 case del popolo di Vinci, hanno partecipato oltre 150 persone e sono stati raccolti i primi 1000 euro, che vanno a incrementare il fondo di solidarietà per il progetto.

"Il fondo - afferma Daniele Vanni, segretario del Pd Vinci - servirà ad aiutare i circoli in difficoltà dopo due anni di pandemia in cui è stata fortemente compromessa l'attività sociale. Una bella risposta in termini di partecipazione che ci fa ben sperare per il futuro di questo progetto che prevede diverse iniziative da mettere in campo rafforzando il messaggio che dalle difficoltà bisogna provare ad uscirne tutti insieme, senza lasciare nessuno indietro. Un ringraziamento particolare ai volontari della Casa del Popolo di Spicchio per l'ottima organizzazione della cena".

La prossima settimana si terrà la riunione dei presidenti delle Case del popolo per decidere i prossimi eventi in programma. Non saranno solo cene, ma anche iniziative culturali e d'intrattenimento per sostenere anche il ruolo sociale dei circoli.

