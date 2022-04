I vigili del fuoco di Siena e di Poggibonsi sono intervenuti, da poco prima delle ore 17.00 di oggi (lunedì 11 aprile), a Colle di Val d'Elsa, via Scarlini, per il crollo di una gru edile che è finita in parte sulla sede stradale, interessando anche dei cavi elettrici. Sul posto anche i Carabinieri, personale ASL del PISLL e tecnici dell'Enel. Non si segnalano persone coinvolte.