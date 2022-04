Domenica dedicata all'ambiente, successo per due iniziative a Pontedera

Una domenica dedicata all'ambiente, con due iniziative che, a Pontedera, hanno coinvolto decine di persone. Oltre cinquanta i volontari che hanno aderito ieri a "Plastic Free" ripulendo l'area intorno ai Laghi Braccini, la zona del Tiro a Segno, via Don Mazzolari e alcune aree a La Rotta. Molti i rifiuti raccolti (Plastica, vetro, ingombranti e materiale ferroso) che saranno adesso correttamente smaltiti.

"Insieme a tutte le associazioni che lavorano ed operano nel campo della tutela e valorizzazione dell'ambiente abbiamo intrapreso un percorso su questo ambito che sarà sempre più intenso", ha detto l'assessore comunale Mattia Belli, presente all'iniziativa.

Dedicata alle colline e alla campagna pontederese l'escursione del Club Alpino Italiano, che ha accompagnato oltre 30 partecipanti in un percorso naturale di 13 chilometri tra Montecastello e Treggiaia. "L'intento in questo caso è quello di valorizzare il nostro territorio mostrandolo in ogni sua forma", ha aggiunto Belli.

Il Cai di Pontedera gestisce una rete di sentieri, che, solo sul territorio comunale, si estende per 65 chilometri. La mappa on line è reperibile sul sito del Comune oltre che su quello dell'associazione.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa