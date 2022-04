"Da Monteriggioni all'Alto Merse", gli escursionisti di Montaione alla scoperta del Senese

Sabato 23, Domenica 24 e Lunedì 25 aprile si terrà il terzo appuntamento dell’edizione 2022 de "Il Paesaggio Ritrovato", il programma di escursioni a piedi alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Montaione e dintorni, organizzate dal Comune di Montaione e curate da Montaione Natura.

L'insolito itinerario di queste tre date si disloca al di fuori dal territorio di Montaione, e propone gli splendidi percorsi nelle Terre di Siena. In queste tre giornate di escursioni, i partecipanti accompagnati da una guida ambientale, scopriranno i molteplici punti di interesse storico e naturalistico che caratterizzano la Montagnola Senese e la Riserva Naturale dell’Alto Merse.

Dal borgo medievale di Monteriggioni, percorrendo i sentieri della Montagnola senese, gli escursionisti si troveranno circondati dalle lussureggianti foreste che caratterizzano quest’area. Lungo i percorsi potranno osservare anche la vibrante fauna che popola questi boschi, in particolare i rapaci che nidificano e cacciano in questo habitat naturale. Oltre all’aspetto naturalistico va ricordato anche quello storico archeologico, con la presenza in questi luoghi di insediamenti etruschi, romani e medievali.

Nell’ultimo giorno di escursione viene abbandonata la Montagnola senese per la Riserva Naturale dell’Alto Merse, con i suoi limpidi torrenti popolati da numerose specie ittiche ed anfibie.

Sabato 23 aprile, il ritrovo è alle ore 08.45 presso il parcheggio "Cipressino", lungo la Strada Comunale di Monteriggioni. Domenica 24 aprile, il ritrovo è alle ore 8.45 presso l'Azienda Bioagrituristica "Il Ficareto", Strada di Ficareto 6, Ancaiano - Sovicille (SI). Lunedì 25 aprile, il ritrovo è alle ore 8.45 presso il Podere "Campalfi", Stigliano - Sovicille (SI).

L'escursione prevede una quota di partecipazione individuale al giorno di 5 euro, con prenotazione obbligatoria da effettuarsi per telefono allo 0571 699255 o per mail all’indirizzo dell’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione turismo@comune.montaione.fi.it o della guida a.bernardini@mantionenatura.it cui è possibile chiedere informazioni tecniche sull’escursione.

La prenotazione dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro Martedì 19 aprile, in modalità online o telefonica senza prenotazioni via social. Il partecipante riceverà poi via e-mail il regolamento di partecipazione all’escursione, che ogni partecipante dovrà poi stampare autonomamente e portare con sé al ritrovo dell’escursione, da firmare in presenza.

In coerenza con il Regolamento di Escursione in fase COVID19 dell'AIGAE e delle Linee di Indirizzo della Regione Toscana del 23 Maggio 2020, si comunica che la partecipazione è sottoposta al rispetto del Regolamento di escursione in fase Covid19 dell'AGAIE, delle Linee di indirizzo della Regione Toscana del 23 maggio 2020 e della vigente normativa per il contenimento del virus Covid19.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Informazioni Turistiche