Eumedica Estetica apre a Empoli, il tuo centro per sentirti di nuovo bella

Prendersi cura del proprio corpo è più facile a Empoli con Eumedica Estetica. Nasce un nuovo centro di medicina estetica con comprovati professionisti e assistenza personalizzata per ogni esigenza. Al secondo piano del Centro*Empoli di via Sanzio, a fianco dello Studio Dentistico Eumedica aperto nel 2016 dal dottor Claudio Gorini, troverete un nuovo spazio composto da ambulatori e macchinari specializzati per ritrovare la bellezza del tuo corpo in ogni sua forma.

"Per stare di nuovo bene con noi stessi"

Sul territorio mancava un riferimento di medicina estetica di alto livello. Da Eumedica sono all'ordine del giorno tutti i trattamenti viso per ringiovanire, combattendo gli inestetismi come le rughe, le occhiaie, eliminando i piccoli difetti del naso con il rinofiller o delle labbra con l'acido ialuronico.

Per il corpo invece si passa dai consueti trattamenti contro cellulite e smagliature fino alla riduzione del doppio mento, passando per il rassodamento braccia, la carbossiterapia per togliere le culottes de cheval e molto altro ancora. Dalla testa ai piedi tutto può migliorare.

A entrare nel dettaglio è il dottor Francesco Bellucci, responsabile della Medicina Estetica del centro: "Abbiamo a disposizione tutti i tipi di filler, la tossina botulinica di ultima generazione che dà un effetto dalle prime 24 ore successive all'intervento, e tutti i tipi di laser, da quelli per l'epilazione a quelli per la rimozione tatuaggi oltre ai laser vascolari".

La medicina estetica è il primo passo per eliminare o migliorare sensibilmente gli inestetismi del corpo. A differenza della chirurgia, si interviene con materiali tollerati e garantiti e con un livello di invasività ridotto.

"Ogni cosa ha la sua indicazione, cerchiamo di spingere qualcosa di meno invasivo quando questo ci permette un risultato sovrapponibile alla naturalità. Operando io come chirurgo plastico posso valutare l'indicazione medica o chirurgica e proporre il trattamento medico laddove possibile".

Partendo dal volto, quali sono i trattamenti di medicina estetica al momento più richiesti da Eumedica?

"Il trattamento principe rimane il filler con acido ialuronico per le labbra e la tossina botulinica per aprire lo sguardo e dare uno sguardo più riposato".

Passando poi ai trattamenti per il corpo, nella stanza centrale troviamo il principe dei macchinari per i trattamenti del corpo, parliamo di Sculpt your Body 4X. La tecnica body sculpt viene utilizzata dai professionisti dello sport, i suoi risultati sono straordinari. Con i 4 manipoli è possibile trattare braccia e gambe in una sola sessione. Con 30 minuti di sessione si ottengono i risultati di una settimana di palestra.

"Questo trattamento è il risultato di una tecnologia recentemente disponibile sul mercato, in pratica si tratta di far fare un lavoro sui muscoli ottenibile in palestra solo con molte sedute. Qui riusciamo a farlo con soli 30 minuti, andando a lavorare anche sul grasso sovrastante".

Un altro intervento richiesto riguarda la rimozione dei tatuaggi, una tecnica che con le moderne tecnologie di oggi è possibile fare con svantaggi ridotti al minimo, per cancellare la scelta sbagliata di una scritta o di un disegno sul proprio corpo.

"Oggi il trattamento dei tatuaggi è semplice e rapido, pure poco doloroso. Abbiamo due tipi di tecnologie, una dedicata ai colori. Il tatuaggio colorato è ancora ostico ma riusciamo a lavorarci. Servono dalle 5 alle 7 sedute per la scomparsa totale del tatuaggio. I primi risultati comunque sono i più soddisfacenti, andando avanti con le sedute il laser ha più difficoltà a carpire il pigmento, per questo ne utilizziamo un altro che porti in evidenza il pigmento per colpirlo in maniera più precisa".

Puoi scoprire tutti i vantaggi di EuMedica Medicina Estetica contattando il numero 0571/520611 o visitando gli studi al secondo piano del Centro Empoli di via Raffaello Sanzio, 199. Da casa grazie all'apposito QR Code puoi scoprire tutti i trattamenti per viso e corpo.

In più è disponibile un'app, scaricabile da questa parte. Per tutte le novità invece puoi seguire EuMedica Medicina Estetica su Facebook e su Instagram.

Scegli quale inestetismo vuoi eliminare, al trattamento ci pensa EuMedica Estetica!