Fermato con una dose di cocaina, in casa ha altre sostanze stupefacenti: arrestato in Garfagnana

Trovato in possesso di una dose di cocaina, la perquisizione domiciliare ha portato allo scoperto altre quantità di sostanze stupefacenti e materiale per la pesatura e il confezionamento. Per questo un 43enne incensurato è stato arrestato dai carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana.

L'operazione è partita dopo un primo controllo dei militari, eseguito sabato mattina, sull'uomo che con sé aveva una dose di cocaina da 1,4 grammi. Scattata la perquisizione, nell'abitazione del 43enne i carabinieri hanno ritrovato cinque panetti di hashish e venti frammenti della stessa sostanza per un totale di circa 600 grammi, dodici involucri da 351,5 grammi di marijuana, 785 euro in contanti, due bilancine di precisione e materiale vario per il confezionamento.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e questa mattina il gip del tribunale di Lucca ha convalidato l'arresto, disponendo gli arresti domiciliari in attesa della data del processo.