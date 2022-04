Gialloblu Castelfiorentino, contro il Mugnone si infrange il sogno playoff

Si infrange a Firenze il sogno post season per il Gialloblu Castelfiorentino. La sconfitta rimediata sul parquet del Mugnone per 72-69, con una sola gara rimasta da giocare (il recupero della 10° giornata di andata in programma a Montespertoli il 21 aprile), rende ormai matematicamente impossibile la conquista del quarto posto, ultimo disponibile per l’accesso ai playoff. Peccato, perché la vittoria nel derby della scorsa settimana aveva dato nuovo slancio per continuare a crederci. Ma, al di là della normale amarezza, resta la consapevolezza di quanto di buono fatto in questa stagione dalla truppa di coach Dario Chiarugi, gruppo giovanissimo a cui, alla fine dei giochi, quel che è mancato per mettere la ciliegina sulla torta è stata proprio l’esperienza. E adesso sguardo all’ultimo atto che, seppur non abbia valore a livello di classifica, è già attesissimo da entrambe le parti visto che si tratta del derby sul parquet del Montesport.

Gara combattuta fin dalla palla a due, con le squadre che si sono rincorse e alternate al comando. Dopo un primo quarto scivolato via sul filo dell’equilibrio (17-18 al 10′), nella seconda frazione i locali hanno piazzato il primo break della serata scappando sul +8 al riposo lungo (44-32). Un divario che il Gialloblu, rientrato con una faccia del tutto diversa, ha completamente colmato nella terza frazione, alzando l’intensità in difesa e piazzando un parziale di 9-21 che è valso la perfetta parità al 30′: 53-53. Tutto si è quindi deciso nel botta e risposta finale, quando gli episodi e la maggiore concentrazione dei fiorentini nei possessi decisivi hanno condotto al 72-69.

POL. VALLE MUGNONE – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 72-69

Parziali: 17-18, 44-32 (27-14), 53-53 (9-21), 72-69 (19-16)

Tabellino: Turini 23, Ciampolini 5, Zampacavallo 2, Cavini 10, Talluri T. 7, La Rosa 2, Talluri J. 9, Caggiano 4, Castellacci 7, Buti, Pratelli, Cetti. All. Chiarugi.

Arbitri: Labed e Parigi di Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa