Gp Banca di Cambiano, attesi a Castelfiorentino 260 baby ciclisti

Duecentosessanta bambini dai sei ai dodici anni provenienti da tutta la Toscana sono attesi sabato 16 aprile a Castelfiorentino per disputare il 28° GP Banca di Cambiano.

La manifestazione, che è organizzata dalla Società Ciclistica di Castelfiorentino con il contributo di Gallo Nero 2, gode del patrocinio del Comune, che desidera informare i residenti sugli orari della corsa al fine di assicurare una corretta osservanza dei divieti e per ridurre gli eventuali disagi che ne potranno derivare

Il tracciato della corsa si sviluppa lungo via Duca d’Aosta, interessando via Primo Maggio, via Ernesto Che Guevara, via Di Vittorio e via Marzabotto. Dato che la manifestazione si svolgerà a partire dall’ora di pranzo e per tutto il pomeriggio, le strade suddette verranno chiuse dalle ore 13.00 alle ore 19.00 (circa), con alcune brevi pause in cui sarà possibile circolare.

Nel dettaglio, la manifestazione sportiva prevede otto batterie, la cui durata è stimata tra i dieci e i quindici minuti. Il traffico rimarrà chiuso per la durata di ogni batteria e sarà riaperto per cinque minuti circa tra una batteria e l’altra.

La Società Ciclistica di Castelfiorentino, presieduta da Rinaldo Borghi (direttori sportivi Marco Perciavalle e Giuseppe Leonetti) ringrazia anticipatamente tutti i residenti, confidando nella loro collaborazione.

“Sarà una bella gara – sottolinea l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi – in una disciplina sportiva che a Castelfiorentino è sempre stata vissuta con grande passione e che specie negli ultimi anni ci ha regalato grandi soddisfazioni. Ma si tratta anche di una vetrina importante, un’opportunità di far conoscere il nostro territorio a decine di famiglie al seguito dei bambini che disputeranno la corsa. Per questo, ringrazio gli organizzatori, in modo particolare il presidente della Società Ciclistica di Castelfiorentino, Rinaldo Borghi, e i direttori sportivi Perciavalle e Leonetti, unitamente allo sponsor dell’evento, per aver promosso questa bella iniziativa”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa