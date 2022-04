Il sindaco di Bientina ringrazia le associazioni della Protezione Civile

Lo scorso sabato, il sindaco di Bientina Dario Carmassi ha ricevuto presso la Torre Civica, le associazioni della Protezione Civile per ringraziarle del loro contributo durante il periodo dello stato di emergenza. Erano presenti le volontarie e i volontari della Misericordia di Bientina, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e de La Racchetta sezione Cerbaie.

Ad ogni associazione è stata consegnata una targa di riconoscenza per il prezioso aiuto alla popolazione e alle istituzioni, mai venuto meno in questo periodo difficile.

Il sindaco e i presidenti delle associazioni hanno poi ripercorso gli ultimi due anni attraverso aneddoti e testimonianze, ma l’incontro è stato anche un momento per riflettere sul ruolo fondamentale di queste realtà sul territorio.

“Le volontarie e i volontari rappresentano una risorsa importantissima - dichiara Dario Carmassi - e questo non soltanto nell’eccezione degli ultimi due anni, ma ogni giorno, in un’ampia gamma di attività fondamentali. A queste persone, che mettono a disposizione gratuitamente tempo, energie, risorse e competenze per prendersi cura delle persone e dell’ambiente, va il ringraziamento di tutta la nostra comunità”

Fonte: Comune di Bientina - Ufficio Stampa