Nuovo libro di Luca Terreni sui Fatti del '21 di Empoli, la presentazione a Casaconcia

Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, all’interno di casaconcia (Via I Maggio, 82/84 – Ponte a Egola), organizza per Sabato 30 Aprile 2022, alle ore 17.00, la presentazione del libro “Vedrò la città che ha terrazze color delle stelle?” scritto da Luca Terreni, attualmente residente a San Miniato (Pisa).

Il libro, un intenso romanzo storico accuratamente basato sulle cronache dell’epoca, ripercorre una pagina drammatica della storia toscana, ovvero i “Fatti di Empoli”.

Il primo marzo 1921, a Empoli, un convoglio di marinai e carabinieri venne assalito perché scambiato per una squadra di fascisti. I morti furono 9, i feriti 18.

Gli eventi che portarono alla strage, come l'uccisione di Spartaco Lavagnini avvenuta pochi giorni prima, sono raccontati attraverso gli occhi del protagonista Salvatore, giovane napoletano arruolatosi in Marina e aggregato all'Arsenale Marittimo di Spezia, infine inviato in Toscana per una missione che si rivelerà tragica.

Assieme all’autore, che presenterà il libro ai presenti, interverranno i professori Grazia Arrighi, Lia Marianelli e Leonetto Corti.

Fonte: Casaconcia