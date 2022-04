Mercatale, inaugurato il nuovo defibrillatore di Piazza Vittorio Veneto

Comunità in festa a Mercatale Val di Pesa per l’inaugurazione del defibrillatore installato in piazza Vittorio Veneto nell’ambito del progetto "Cuori in Comune". L’apparecchio salvavita fa parte di una rete di 14 dispositivi installati nel capoluogo e nelle frazioni, nata da un percorso condiviso e dalla collaborazione messa in campo dal comune, dall'arciconfraternita della Misericordia di San Casciano e dalla Festa del Volontariato sancascianese per la prevenzione e la tutela della salute dei cittadini. tanti i residenti che hanno partecipato al taglio del nastro avvenuto poche ore fa alla presenza del sindaco Roberto Ciappi, dell’assessore alle Politiche sociali Elisabetta Masti, del governatore della Misericordia Marco Poli, del presidente della Festa del Volontariato Daniele Cavari, del presidente del Consiglio comunale Francesco Volpe e della consigliera comunale Ketty Niccolini.

L"apparecchio DAE è capace nella maggior parte dei casi, se utilizzato nei primi minuti dall’arresto cardiaco improvviso, di salvare la persona colpita. Al ciclo delle inaugurazioni, partito lo scorso fine settimana con i defibrillatori di Bargino, San Casciano e Cerbaia, ha preso parte anche il direttore del 118 Simone Magazzini del Dipartimento emergenza Usl Centro Toscana.

"Il defibrillatore è il primo apparecchio che si utilizza in caso di arresto cardiaco – ha commentato il medico – per questa ragione è importante averlo vicino, a disposizione delle comunità, non solo in città ma anche in campagna, nell’ambito della cintura metropolitana”. “Alla disponibilità degli apparecchi, distribuiti capillarmente nelle frazioni come sta accadendo nel territorio di San Casciano è fondamentale accostare la formazione dei cittadini – prosegue il dottor Magazzini - perché le percentuali di successo dei dispositivi Dae, capaci di salvare la vita se usati precocemente, continuino ad essere elevate è fondamentale intraprendere percorsi formativi facili e brevi per tutti".

I cittadini potranno usare l’apparecchio dopo aver seguito un corso di formazione BLS-D per l’uso del DAE organizzato dalla Misericordia. Info: cell. 345 0996708. Per potersi iscrivere è necessario inviare una e-mail a corsoblsdsancasciano@gmail.com fornendo un contatto telefonico, nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino