Moby Prince, il Comune Empoli presente al corteo di Livorno

Per non dimenticare quelle 140 vittime del disastro del Moby Prince accaduto il 10 aprile 1991, dopo gli anni difficili della pandemia, tornano le iniziative e il corteo commemorativo, organizzati dal Comune di Livorno, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni, le delegazioni dei comuni provenienti da ogni parte d'Italia, le associazioni dei familiari delle vittime, numerose autorità militari e privati cittadini.

Tra gli enti locali presenti, anche il Comune Empoli, con il gonfalone civico, accompagnato dall’assessore allo sport. Dopo la commemorazione in aula consiliare nel primo pomeriggio si è tenuto il consueto lungo corteo dalla piazza del municipio al porto con la deposizione di una corona di alloro e del cuscino di rose donato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla lapide che riporta tutti i nomi delle vittime. Infine il lancio in mare dei fiori in ricordo di quella tragica notte.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa