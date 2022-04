"Montespertoli a casa tua" è online: una piattaforma per i prodotti locali

E' online "Montespertoli a casa tua", la prima vera rete di commercianti, produttori agricoli, fornitori di servizi, liberi professionisti, artigiani. Pensata sia per i cittadini della zona che per i turisti che dopo essere tornati a casa hanno voglia dei prodotti della nostra terra. Ad annunciare il lancio l'Associazione Commercianti e il Comune di Montespertoli.

La nuova piattaforma è il risultato di un'ampia collaborazione tra l'assessorato al commercio e l'Associazione Commercianti. La piattaforma, altamente personalizzata e pensata su misura per il mercato online, rappresenta un importante passo nella strategia digitale del paese. Il lancio è previsto per oggi.

L’offerta di prodotti disponibile è stata concepita per soddisfare le esigenze dei consumatori in tutto il mondo, offrendo un’esperienza di acquisto sia ai cittadini montespertolesi sia ai turisti.

"L'esigenza, nata soprattutto nel periodo della pandemia, era chiara. Montespertoli si doveva dotare di un sistema di vendita online, rivolto non solo ai cittadini ma anche ai turisti. Insieme al sito visitmontespertoli.it chiudiamo il cerchio di un importante passo nella strategia digitale di marketing territoriale" - annuncia l'Assessore al Commercio, Paolo Vignozzi - ."Il mercato digitale di Montespertoli si fonda su tre pilastri principali: stimolare le vendite on-line, offrendo al cliente una nuova piattaforma e-commerce, sviluppare un’esperienza di acquisto e continuare ad investire sulla comunicazione digitale come leva strategica. Oggi siamo orgogliosi di presentare la nuova piattaforma pensata per soddisfare sia chi acquista sia chi vende merci e servizi. Voglio ringraziare l'Associazione Commercianti per aver collaborato a stretto contatto con l'Amministrazione e la ditta Trizero s.r.l., da loro incaricata dello sviluppo del progetto".

La nuova piattaforma offre un’esperienza di acquisto pensata nei minimi dettagli, e garantisce servizi potenziati, tra i quali: una navigazione semplificata e “user friendly” con contenuti di comunicazione che rendono l’esperienza di acquisto semplice; un'ampia scelta di prodotti, che ricopre tutte le categorie merceologiche del paese; una completa flessibilità tra la piattaforma e la rete dei negozi, che permette di effettuare un acquisto on line e ritirare il prodotto nel negozio scelto dal cliente, oppure riceverlo a casa o con la possibilità di contattare direttamente il commerciante; una completa integrazione con i social network e i metodi di pagamento locali.

"Lanciamo questa piattaforma di e-commerce all'inizio della primavera e con i primi ritorni dei turisti affinché possa essere un strumento che contribuisce allo sviluppo economico del territorio. Ogni operatore dovrà fare sua questa possibilità di vendita, inserendo sempre nuovi contenuti e mantenendo aggiornato e stimolante il proprio negozio digitale. Inoltre rivolgo un invito a chi ancora non ha ultimato i passi, o non ha aderito al progetto, a farlo, per rendere questa piattaforma il vero mercato digitale di Montespertoli." conclude l'Assessore.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa