Cadavere nel pozzo, il recupero di un 76enne in Valdera

Ritrovato un anziano di 76 anni morto in un pozzo a Bientina. Le operazioni sono cominciate questa mattina poco dopo le 7 da parte dei vigili del fuoco di Cascina e del nucleo Speleo Alpino Fluviale di Pisa per calarsi all'interno del pozzo. Alle 11.30 circa sono terminate le operazioni di recupero della salma. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri.

Secondo quanto appreso, non era stata attivata la procedura per una persona scomparsa. Infatti sono stati i sanitari del 118, chiamati dai carabinieri, ad avvertire i vigili del fuoco per il recupero concreto. Era già noto che l'uomo fosse finito nel pozzo, da accertare la dinamica.