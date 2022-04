Plastic Free, i volontari di Santa Maria a Monte rimuovono dall'ambiente 350 kg di rifiuti

Anche Santa Maria a Monte era presente domenica 10 aprile per l'evento nazionale di raccolta Plastic Free. Armati di guanti e sacchetti, 25 volontari tra adulti e bambini hanno partecipato alla raccolta organizzata dal referente di zona Antonio Russolillo.

Il gruppo ha rimosso dall'ambiente circa 350 kg di rifiuti abbandonati tra plastica, vetro e altri ingombranti gettati senza consapevolezza del danno che questo arreca alle persone e all'ambiente.

"Queste raccolte - spiega il gruppo di Santa Maria a Monte - servono per sensibilizzare sempre di più le persone sul problema dell'abbandono dei rifiuti e far toccare con mano l'impatto dannoso che si crea nell'ambiente. Di nuovo un ringraziamento ai volontari che hanno deciso di dedicare il loro tempo libero per questa causa".

Per tutte le prossime iniziative è possibile visitare il sito www.plasticfreeonlus.it