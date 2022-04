Dall'estintore alle 5 tonnellate di pneumatici, recuperato di tutto nei fondali dell'Elba

Pulizia dei fondali del porto di Rio Marina, sull'Isola d'Elba. Una giornata di lavoro impegnativa per la guardia costiera lo scorso 8 aprile, assieme al 5° Nucleo Subacquei di Genova, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Portoferraio.

Incredibile il numero e le caratteristiche dei rifiuti trovati e riportati in superficie. Si va dai 2 km di reti da pesca alle 5 tonnellate di pneumatici, un bumper (respingente) da 300 kg, 4 barriere new jersey in calcestruzzo, il cestello di una lavatrice assieme ad altri rifiuti Raee, un estintore, un carrello di 5 metri con pneumatici, batterie al piombo per imbarcazioni.

Le operazioni sono state rese possibili anche grazie a una ditta che ha fornito gratuitamente supporto con una gru meccanica per l'estrazione dei rifiuti, oltre al centro diving di Cavo che ha aiutato con la propria stazione di ricarica in dotazione.