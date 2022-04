Rapinato 16enne a Firenze, baby gang nei guai: arresti e denunce

Avrebbero accerchiato un 16enne e, dopo averlo minacciato, lo avrebbero rapinato. È successo ieri sera a Firenze, in via del Parione: una banda di ragazzi tra i 14 e i 19 anni, verso le 23, ha intercettato il ragazzino mentre stava tornado a casa dopo aver trascorso la serata con amici. Due membri della “baby gang” lo hanno avvicinato chiedendogli una sigaretta, ma immediatamente gli altri hanno circondato il malcapitato, che si è visto costretto a consegnare 15 euro in contanti, un paio di cuffie e il suo cellulare.

I giovani rapinatori non si sono goduti a lungo il bottino, perché sono stati presto rintracciati dalla polizia in via degli Speziali: un 18enne e un 19enne sono finiti in manette con l'accusa di rapina aggravata, mentre per un 14enne e per due 16enni – tutti residenti a Firenze – è scattata una denuncia.