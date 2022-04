Rincari costi di produzione per agricoltori, Mazzeo nel Mugello: "Trovare soluzioni in fretta"

In visita a un'azienda agricola del Mugello, a Borgo San Lorenzo, insieme al sindaco Paolo Omoboni e ai consiglieri regionali Elisa Tozzi e Cristiano Benucci, il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo fa proprio il grido di allarme di tutti gli allevatori toscani rappresentati dal presidente dell'AIA Roberto Nocentini.

"Domani gli allevatori toscani hanno una importante riunione con i rappresentanti della grande distribuzione organizzata. Da mesi pongono la problematica del prezzo del latte base e dei costi di produzione sensibilmente aumentati negli ultimi mesi a causa del maggior costo del gasolio e dell'energia elettrica, ulteriormente saliti dopo l'inizio del conflitto in Ucraina. Ci sono aziende ormai al limite della sopravvivenza. O si paga l'energia per mungere o il mangime per il bestiame. C'è in gioco la vita e il futuro delle imprese agricole e di decine di altre attività produttive dell'indotto. Chiediamo, tutti insieme alla grande distribuzione e a tutti i soggetti interessati, di considerare le richieste degli allevatori toscani. Il grido di allarme parte dal Mugello, che rappresenta una parte significativa della produzione Toscana, ma riguarda altre aree come per esempio la Maremma. Occorrono soluzioni adeguate alla oggettività del problema. E vanno trovate in fretta".

Fonte: Ufficio stampa