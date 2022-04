Spacca il finestrino dell'auto per un passaggio negato, interviene la polizia

Per avergli negato un passaggio in auto fino a casa gli ha spaccato il finestrino posteriore destro dell'auto con il tacco della scarpa. Un 30enne brasiliano è stato denunciato in stato di libertà per violenza privata e danneggiamento questa notte in via Nino Pisano, poco prima del ponte, nei pressi di un distributore automatico di tabacchi. Il conducente dell'auto si era fermato per acquistare delle sigarette poco prima delle 2 quando è avvenuta l'aggressione verbale e in seguito il danneggiamento. La polizia della questura di Pisa è intervenuta e ha dato via alle procedure per l'espulsione dal territorio nazionale.