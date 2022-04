Tenta furto in un supermercato a Viareggio: bloccato e arrestato un ricercato 45enne

Un 45enne, afgano, già ricercato da parte del tribunale di Bolzano, è stato arrestato a Viareggio per tentato furto e possesso di droga. L’uomo ha provato a uscire da un supermercato senza pagare i prodotti che aveva preso, spintonando uno degli addetti alla sicurezza. Il tentativo di fuga però, è durato poco perché l’addetto alla sicurezza, anche grazie all’immediato intervento di un collega è riuscito a bloccarlo. Arrivati sul posto gli agenti di polizia, il 45enne è stato perquisito e trovato in possesso di 11 grammi di cocaina. L’afgano, come detto, era già ricercato da parte del tribunale di Bolzano perché deve scontare più di quattro anni di reclusione per reati contro il patrimonio.