Tir bloccato sui lungarni a Firenze a causa del navigatore: municipale risolve l'intoppo

Questo pomeriggio un tir rimasto bloccato lungo i lungarni nel centro di Firenze, ha provocato qualche intoppo al traffico, risolto dall'intervento della polizia municipale. Il conducente del grande mezzo sarebbe finito in quella zona del centro a causa del navigatore satellitare di bordo, che gli avrebbe fatto imboccare la Ztl in lungarno Vespucci.

Arrivato fino a Ponte Santa Trinita l'autoarticolato è rimasto bloccato tra la svolta a destra e lungarno degli Acciaiuoli. A questo punto l'autista, che si trovava sulla strada a senso unico, ha spento il motore dopo alcuni metri ed è stato raggiunto dagli agenti della municipale. Il conducente del mezzo, composto da un lungo rimorchio, ha spiegato l'equivoco e la situazione si è risolta in breve tempo, non provocando particolari criticità alla circolazione stradale. La municipale ha infatti liberato le carreggiate in circa mezz'ora, permettendo così al tir di ripartire.