Trionfa la cultura: alla biblioteca di Empoli il certamen "Classicum Florentinum"

Quando la passione per il Greco e il Latino vince le distanze e attrae giovani da diversi Licei classici italiani: è quanto accaduto a partire dalle 8 del 3 aprile presso la Biblioteca di Empoli "Renato Fucini".

Una domenica mattina diversa dalle altre: ventitré studenti iscritti al IV o V anno, dotati di particolari capacità di traduzione dei testi classici, si sono confrontati nel Certamen Classicum Florentinum, una competizione impegnativa ma appassionante. Gli studenti sono stati accolti negli ampi locali della Biblioteca. Ad attenderli alcuni insegnanti di discipline classiche del Liceo Virgilio e il prof. Enrico Magnelli, il prof. Marco Conti e la dottoressa Valeria Piano, eminenti voci dell’Università e della Ricerca. Nelle otto ore previste i giovani talenti si sono cimentati nella traduzione di un testo dalla lingua greca a quella latina o nella traduzione in lingua italiana di due testi classici di contenuto affine, uno in Greco e l’altro in Latino. Il tutto corredato da un adeguato commento. Euripide, Tucidide, Apollonio Rodio, Catullo, Svetonio e Plutarco: questi gli autori prescelti in un giusto equilibrio tra prosa e poesia.

Il prestigioso concorso, nato dalla collaborazione dei Licei fiorentini, prevede per gli studenti vincitori premi offerti dagli istituti fiorentini e da associazioni del territorio. Il Liceo Virgilio, che ha curato quest’anno l’organizzazione del Certamen, ringrazia per la preziosa collaborazione Comune e Biblioteca di Empoli e tutti i soggetti coinvolti.

Fonte: Ufficio Stampa IIS Virgilio