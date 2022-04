Under 18 Empoli Pallavolo, prima volta in finale: porte aperte alle regionali

Riflettori puntati sulle giovanissime dell’Under18 dell’Empoli Pallavolo che per la prima volta disputano le finali del torneo provinciale e, a prescindere dal risultato della sfida, vedranno aprirsi le porte delle fasi regionali. Il traguardo è stato raggiunto dopo che le giallonere hanno sconfitto per 3-1 al PalAramini di Empoli le avversarie di Montelupo Fiorentino nel turno di ritorno, rifacendosi così del medesimo risultato subìto in trasferta in andata.

"È da premiare la tenacia delle ragazze che in campo hanno dimostrato il loro valore recuperando una partita che poteva andare diversamente e lottando punto su punto al golden set vinto per 20-18 dopo un pericoloso pareggio a quota 18 punti – commenta Alessio Cappelli, dirigente responsabile del settore per l’Empoli Pallavolo - Siamo molto contenti di un traguardo finora mai raggiunto, con atlete giovanissime tutte classe 2005 e cresciute con noi. La sfida contro Valdarno è difficile, ma tenteremo l’impresa giocandocela fino in fondo".

A differenza di altre società, le ragazze dell’Under 18 sono tutte empolesi, cresciute tra le fila dell’Empoli Pallavolo. Dopo aver perso 1-3 al PalAramini nel turno di andata contro Figline Valdarno, giovedì scorso, adesso si preparano alla finalissima in trasferta in programma mercoledì 13 aprile alle ore 21.00 alla Palestra San Biagio di Figline Valdarno.

"Il risultato che abbiamo raggiunto è tutt’altro che scontato e un evento di indiscusso prestigio per la società – conferma l’allenatore Marco Dani – Le mie ragazze al loro debutto nella categoria sono comunque arrivate tra le migliori di un torneo, come quello fiorentino, che comprende avversarie di livello. In ogni caso, hanno staccato un biglietto per partecipare alle fasi regionali e da lì per le nazionali. Non capita tutti i giorni. Adesso ci concentriamo sulla sfida di ritorno contro Valdarno che affronteremo come va affrontata una finale, onorandola e lottando con i nostri limiti per giocare la nostra partita".

Le empolesi dovranno vincere 3-0 o il golden set in caso di vittoria 3-1 per portare a casa lo scudetto provinciale, altrimenti si classificheranno seconde ma comunque avranno diritto ad accedere alle fasi regionali ad eliminazione diretta che inizieranno il prossimo 20 aprile.

