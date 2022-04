'Verde Pisa', gli organizzatori: "Grande successo"

L’edizione 2022 di “Verde Pisa”, la manifestazione dedicata al florovivaismo, tecnologie ambientali, enogastronomia e artigianato andata, è stata un successo per gli operatori, le associazioni e gli organizzatori dell’evento che si è svolto nello scorso fine settimana. Il centro città invaso da fiori, piante, colori e profumi di primavera, ha visto l’afflusso di tanti cittadini pisani ma anche di turisti, provenienti da ogni parte della Toscana.

«Secondo le nostre stime ricavate dagli afflussi potrebbero essere diverse decine di migliaia le presenze nelle giornate di sabato e domenica tra piazza Vittorio Emanuele II, Corso Italia, Logge di banchi, Ponte di Mezzo e piazza Garibaldi - dice Giancarlo Scoppitto presidente di AlterEgo, organizzatore insieme all’associazione Le Piagge Convivio -. In linea con le scelte dell’Amministrazione di recupero e riqualificazione urbana delle aree verdi di questi anni, “Verde Pisa” si è inserita come un evento importante per il rilancio del centro storico trasformandolo in un giardino a cielo aperto, con lo slogan ‘naturalmente in città’. In queste tre giornate abbiamo assistito a un’intera comunità, cittadini, associazioni, commercianti, che insieme hanno lavorato e al tempo stesso condiviso la bellezza e il potenziale della nostra città. Possiamo affermare che l’entusiasmo di tutti gli organizzatori è stato alle stelle e stiamo già progettando la prossima edizione per il mese di aprile 2023 per un evento sicuramente più ricco di novità. Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno sostenuto e collaborato a questo importante progetto a partire dagli enti patrocinatori, agli uffici comunali, alla polizia municipale alle associazioni di categoria, alla safety e vigilanza che hanno assicurato lo svolgimento in totale sicurezza».

Ottimo successo di presenze anche per gli eventi culturali in programa, le visite guidate alla scoperta della città, dei suoi monumenti e dell'orto botanico, gli incontri con l’alimurgia e la micologia, le conferenze sulla flora pisana, la premiazione delle colombe pasquali curata da Cna Pisa, la presenza dell’istituto Santoni di Pisa con i laboratori di miniserre di piante officinali e bombe di semi per il ripopolamento vegetale di terreni incolti, i concerti dell’Orchestra Pisa Sinfonietta e Chiara e gli scuri swing quintet infine, in Logge di Banchi la presenza e gli incontri con gli autori, curati da Dreambook edizioni, Marchetti editore e Carmignani editrice.

Verde Pisa è stato organizzato da Alter Ego Fiere, Le Piagge Convivio, Centro Diffusione Arte Cultura “I Cavalieri”, Etruria Eventi, con il patrocinio del Comune di Pisa e di Regione Toscana, Confartigianato Pisa, Cna, Confesercenti Toscana Nord, Orto Museo Botanico di Pisa, delegazione Accademia del Peperoncino di Pisa ‘Amici di Massimo Biagi’ Armoidea.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa