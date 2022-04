Al via la quinta edizione del Mercato Internazionale di Empoli

È iniziato il conto alla rovescia per la quinta edizione del Mercato Internazionale di Empoli, che da venerdì 15 a lunedì 18 aprile scandirà le festività pasquali con il suo seguito coloratissimo di specialità alimentari e artigianato tipico da tutto il mondo.

La cerimonia ufficiale di inaugurazione si terrà venerdì 15 aprile alle ore 12 in piazza Matteotti alla presenza del sindaco Brenda Barnini, dell’assessore Antonio Ponzo Pellegrini, del direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni e del presidente della Confcommercio Area Empolese-Valdelsa Alessandro Costagli.

Proprio Confcommercio cura ormai da cinque anni la regia della manifestazione, con la collaborazione di FIVA (la federazione nazionale dei venditori su area pubblica) e il sostegno di Dolomiti Energia.

Dopo il taglio del nastro le autorità faranno il giro degli stand per portare il saluto della città ai cento espositori provenienti da tutta Europa, ma anche da Stati Uniti, Sud America, Africa e Asia. Manca all’appello solo l’Oceania per comporre il giro dei cinque continenti lungo il serpentone degli stand dislocati in piazza Matteotti, che si conferma ancora una volta spazio vocato per kermesse di grande richiamo di pubblico come questa.

Gli organizzatori sperano di bissare il successo dell’ultima edizione pre-Covid, quella del 2019, quando il Mercato Internazionale segnò le 60mila presenze in tre giorni. Quest’anno la concomitanza con la Pasqua e il prolungamento di un giorno della kermesse, strategico per includere la Pasquetta, dovrebbero spingere in alto i risultati.

Per favorire l’affluenza dei visitatori, nei giorni del Mercato Internazionale tutti i parcheggi pubblici di Empoli saranno gratuiti. L’accesso all’area espositiva è ovviamente libero e gratuito. Gli stand resteranno aperti ogni giorno con orario continuato dalle 9 alla mezzanotte.

Le operazioni di allestimento del mercato partiranno già dal pomeriggio di giovedì 14, quando sono attesi ad Empoli i primi espositori stranieri, che lavoreranno alacremente per fare in modo che tutto sia pronto e funzionante per venerdì alle ore 9. Lo smontaggio degli stand avverrà invece lunedì sera, in modo da restituire alla città piazza Matteotti sgombra e ben pulita già nelle prime ore di martedì.

Intanto, fra gli appassionati della quattro-giorni dei sapori internazionali cresce l’attesa per conoscere le novità dell’edizione 2022, tra le quali spiccano i tessuti provenzali e gli stand culinari da India, Brasile e Messico. Molte le gradite conferme: felpe, boccali e altri gadget dall’Irlanda, le birre dal Belgio, l’artigianato dall’Egitto, i brezen austriaci, il souvlaki greco, le golose minicrepe olandesi, la paella spagnola, wurstel e carne grigliata da Germania e Polonia. Molti anche i prodotti italiani, prelibatezze da assaggiare o oggetti da acquistare per rinnovare la casa o il guardaroba. Ci saranno anche stand dedicati a bellezza e benessere, tra cosmetici, profumi, creme, tisane e fiori. Insomma, non mancano gli ingredienti per rivivere ad Empoli il clima di una vacanza intorno al mondo con famiglia e amici.