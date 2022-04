Aprile in rosa al San Jacopo, come prenotare appuntamenti

Anche domani, mercoledì 13 aprile, sarà possibile prenotare telefonicamente consulenze, visite, esami e seminari gratuiti in occasione delle iniziative dedicate alla salute delle donne di tutte le fasce di età: (da i 14 anni in poi): adolescenza, adulta e matura.

Le donne potranno entrare in contatto diretto con gli specialisti del San Jacopo su diverse tematiche: dalle malattie sessualmente trasmissibili, alle problematiche dermatologiche e nutrizionali, fino alla menopausa.

Come prenotare gli Appuntamenti:

per i seminari con la psicologa, l’ostetrica e l’Ambulatorio ginecologico (riservati alle giovani dai 14 ai 24 anni e alle donne con età superiore ai 45 anni per le problematiche riguardanti la menopausa) chiamare mercoledì 13 aprile dalle ore 9 alle 11,30 ai seguenti numeri 0573/351102-351103;

per gli Ambulatori dermatologia (mappatura dei nei per le donne dai 25 ai 45 anni), cardiologia (per le donne dai 25 ai 45 anni), consulenza nutrizionale, consulenze diabetologiche (per le donne con età superiore ai 45 anni), riabilitazione pavimento pelvico (per le donne con età superiore ai 45 anni), chiamare mercoledì 13 aprile dalle ore 9 alle ore 11,30 al numero 0573 351406

L’Ospedale di Pistoia è tra le strutture del network Bollini Rosa che hanno aderito al programma della Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che ha l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.