L'assessore Ponzo Pellegrini entra in Azione, il partito di Calenda

La giunta comunale di Empoli allarga il campo politico. Oltre al Partito Democratico, alla lista Questa è Empoli e inizialmente alla lista Futuro e Radici, dove ognuna ha rappresentanti in giunta, si aggiunge anche Azione, il partito guidato da Carlo Calenda.

L'assessore Antonio Ponzo Pellegrini, con deleghe al Commercio e alle Attività Produttive del Comune di Empoli, ha ufficializzato l'ingresso in Azione quest'oggi.

"Sono molto soddisfatto di questo nuovo ingresso - commenta in una nota il presidente di Azione, Matteo Richetti - che dimostra la serietà di un progetto politico che continua ad attrarre amministratori locali in tutta Italia. Sono certo che Antonio, che al Comune di Empoli cura un dossier delicato e importante come quello delle Attività Produttive, porterà il suo contributo all'interno del nostro partito, valorizzando ancor di più le nostre battaglie politiche e sociali".

"Antonio Ponzo Pellegrini sarà un valore aggiunto per la città metropolitana di Firenze - ha aggiunto Milena Brath segretaria metropolitana di Firenze in Azione - Mi auguro che potremo iniziare a lavorare insieme da subito".