Basket Castelfiorentino, buona la prima: contro l'Affrico finisce 51-42

Buona la prima per il Basket Castelfiorentino che al debutto nella seconda fase di Classificazione si impone sul parquet dell’Affrico per 42-51. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata dalle difficoltà legate alle tante assenze e agli infortuni, i ragazzi di Gianni Lazzeretti inaugurano dunque al meglio la seconda fase che si concluderà il 22 maggio.

Una vittoria giunta al termine di una gara rimasta senza un padrone fino agli ultimi giri di lancette, con le squadre che si sono alternate al comando dando vita ad una sfida fatta di break e contro break. Infatti, dopo un primo quarto condotto dai gialloblu, che hanno approcciato con una buona intensità difensiva chiudendo la frazione sul 5-13, nel secondo tempino la risposta fiorentina è arrivata puntuale ad accorciare la forbice fino al 15-18 che ha mandato le squadre al riposo lungo.

Al rientro, con l’inerzia ancora a favore, i locali sono passati a condurre chiudendo la terza frazione sul 32-29 ma nell’ultimo quarto la truppa castellana ha cambiato passo e, con un parziale di 10-22, ha completamente girato la gara portando a casa i due punti. Adesso nuova sosta per la pausa pasquale, si tornerà in campo mercoledì 27 aprile per la prima casalinga contro Dlf Firenze.

US AFFRICO – BASKET CASTELFIORENTINO 42-51

Parziali: 5-13, 15-18 (10-5), 32-29 (17-11), 42-51 (10-22)

Tabellino: Miranceli 6, Donati 5, Gradella 8, Barlabà 10, Giovannetti 11, Bianchi 2, Calvani 9, Signorini, Lazzeretti. All. Lazzeretti.

Arbitro: Bismuto di Pisa.

Fonte: Ufficio Stampa