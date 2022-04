Berserker sfortunati, sconfitta con Puma Sesto

Continua la maledizione dei Berserker, che vengono battuti nuovamente in rimonta per una manciata di punti, 7-10 con Puma Sesto.

Nel primo tempo i guerrieri della Valdelsa partono bene e d esprimono un buon rugby, sia sulle fasi statiche sia nel gioco alla mano. Gli sforzi vengono premiati con la meta del capitano "Max" Goretti, trasformata da Banti.

Il secondo tempo vede invece un dominio sul campo da parte degli ospiti, che costringono i Berserker a una strenua difesa. Nonostante gli ottimi placcaggi di Alessandri e dei fratelli Niccolini, che impediscono in diverse occasioni agli avversari di segnare, i Puma Sesto riescono a schiacciare due volte in meta, senza però trasformare i successivi calci.

I Berserker tentano invano negli ultimi minuti di risalire il campo, ottenendo per l'ennesima volta un amaro bonus difensivo, dato lo scarto di meno di 7 punti sul tabellone.