Cambia la viabilità sulla sp9 di Comeana

È in vigore da oggi un divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore a 26 tonnellate e un senso unico alternato sul ponte di Comeana sulla sp9 (al km 0+000) nel Comune di Carmignano.

L’ordinanza si è resa necessaria a seguito delle indagini sui materiali svolte dai tecnici della Provincia propedeutiche per la redazione del progetto volto al consolidamento strutturale dell’opera.

Il ponte sulla sp9 di Comeana infatti è tra quelli censiti a seguito dell’intesa tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Upi Toscane Anci Toscana, per verificare la vulnerabilità e la sicurezza di strade e ponti provinciali e regionali.

Constatata la necessità dell’opera di essere oggetto di un intervento di messa in sicurezza, in via precauzionale e nell’attesa che sia dato l’avvio dei lavori, è stato deciso di interdire il transito sul ponte ai mezzi pesanti (fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di trasporto pubblico, delle aziende di pubblica utilità e di raccolta rifiuti) e di limitare ad un solo senso di marcia il passaggio alle auto.

I provvedimenti, che ricordiamo sono in vigore da oggi, saranno indicati da apposita segnaletica visibile sia lato Carmignano che lato Signa dato che il ponte si trova al confine tra la Provincia di Prato e la città Metropolitana, ovvero tra i Comuni di Carmignano e di Signa.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa