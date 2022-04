Cerreto Guidi, "Open Week" giunge alla quinta edizione. Obiettivo: la valorizzazione

Si rinnova l’appuntamento con "Open Week", concepito ed organizzato nell’ottica di una valorizzazione del territorio nelle sue eccellenze ambientali, culturali, turistiche ed enogastronomiche.

L'"Open Week" si configura, infatti, come un’importante opportunità per promuovere un territorio ricco di attrazioni e di numerosi e diversificati elementi di interesse e richiamo, anche grazie ad un susseguirsi di aperture straordinarie, visite guidate, trekking in bicicletta e a cavallo, degustazioni di prodotti locali, in particolare di vino e di olio, che coinvolgeranno città e borghi delle province di Pistoia, Lucca e Firenze. Il comune di Cerreto Guidi ha rinnovato la propria adesione all’iniziativa, considerandola, giustamente, un'ottima opportunità per valorizzare e promuovere il territorio, ricco di importanti presenze e testimonianze storico – culturali – artistiche, come la Villa Medicea, la Palazzina dei Cacciatori, la Pieve di San Leonardo ed i vari, antichi Oratori presenti nel Centro Storico, situati in un contesto naturale suggestivo, di grande fascino ed attrazione, in cui risaltano con particolare evidenza le bellezze ambientali del Padule di Fucecchio e delle zone collinari del paese.

Son state organizzate, sul territorio comunale di Cerreto Guidi, fra il 16 aprile e il 1 maggio, cinque iniziative promosse ed organizzate dal Comune in stretta collaborazione con: Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio, Contrada Porta Fiorentina, Parrocchia di Stabbia, Museo della Civiltà Contadina “Casa Dei”, Azienda Vitivinicola Montauto II, Azienda Vitivinicola Colle Adimari, Leonardo da Vinci Bike Tour, Navarre Educazione Ambientale – Escursionismo e progetti ambientali.

Nel dettaglio ecco quanto previsto sul territorio comunale di Cerreto Guidi per l’Open Week 2022:

16 APRILE - DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 18,30 IN CAMMINO DA STABBIA AL PADULE TRA STORIA E NATURA - Percorso storico-naturalistico nella parte fiorentina del Padule di Fucecchio, partendo da Stabbia, passando vicino alla Fattoria Medicea e proseguendo lungo il percorso attrezzato “Vincio Vecchio”, l’argine del Vincio fino a Cavallaia, potendo osservare gli aironi, ibis e cicogne. Iniziativa gratuita – Prenotazione obbligatoria – Durata prevista visita: 3 ore. Difficoltà: percorso pianeggiante ad anello di circa 8 Km. Attrezzatura: scarponcini da trekking, binocolo e una scorta di acqua.

23 APRILE - DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12 A PASSEGGIO TRA IL GIARDINO DELLA MEDITAZIONE E IL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA - Passeggiata lungo un percorso ad anello con ritrovo davanti alla Pubblica Assistenza di Stabbia, visita al Museo della Civiltà Contadina “Casa Dei”, sosta al Giardino della Meditazione in ricordo dei caduti dell’Eccidio del Padule di Fucecchio e ritorno nel luogo di ritrovo iniziale. Iniziativa con offerta libera al Museo della Civiltà Contadina. Attrezzatura: scarpe comode; possono essere portati cani al guinzaglio. Prenotazione obbligatoria - Durata prevista visita: 2 ore

25 APRILE – DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 20,00 PIC NIC AL COLLE DI SAN ZIO E PASSEGGIATA SULL’ANELLO MEDICEO 4 VIA DEL LUNGO -Ritrovo al Colle di San Zio, con picnic a cura della Contrada di Porta Fiorentina. Da qui meravigliosa vista sul borgo mediceo di Cerreto Guidi, la valle dell’Arno e San Miniato. Nel pomeriggio camminata verso Via del Lungo, con prospettive panoramiche mozzafiato sui colli cerretesi. Tra i vigneti si raggiungerà l’azienda vitivinicola Montauto II, dove è prevista una sosta per una degustazione. Ritorno al colle di San Zio, dove sarà possibile fermarsi a godere di un meraviglioso tramonto. Prenotazione obbligatoria – Durata prevista visita: 7 ore di cui 2h e 30m di cammino. Iniziativa a pagamento € 15,00 a persona.; Attrezzatura: acqua, scarpe da trekking, macchina fotografica.

30 APRILE - DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,00 LUOGHI DELLA FEDE A CERRETO GUIDI, TERRA MEDICEA -Visita guidata nel borgo di Cerreto Guidi, Il percorso si snoderà tra il Santuario di Santa Liberata, l’Oratorio di San Jacopo, l’Oratorio della Santissima Trinità e la Pieve di San Leonardo, con visita alla Villa Medicea Unesco. Si potrà visitare l’unico e straordinario “Presepe all’Uncinetto”. Iniziativa gratuita - Prenotazione obbligatoria - Durata prevista visita: 2 ore Ritrovo: Ufficio Turistico Pro Loco

1 MAGGIO - DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 13,00 E-BIKE TOUR SUGLI ANELLI MEDICEI- Partendo dalla Villa Medicea, il tour, accompagnato da guida qualificata in MTB, prevalentemente su strade bianche, consentirà di godere di una panoramica delle bellezze storiche e paesaggistiche dei colli cerretesi, percorrendo gli “Anelli Medicei”. Si visiterà la cantina di una delle aziende vitivinicole presenti sul percorso dove si effettuerà una degustazione di vino e prodotti tipici, per poi tornare alla Villa Medicea. Iniziativa a pagamento - Prenotazione obbligatoria - Il costo per la partecipazione è di 25 euro per chi è già in possesso della bicicletta e di € 55,00 per chi vuole noleggiarla; entrambe le quote comprendono la degustazione di vino e prodotti tipici. Attrezzatura: bicicletta mountain bike o bicicletta con pedalata assistita. Ritrovo: Ufficio Turistico Pro Loco Durata prevista visita: 3 ore.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa