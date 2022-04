Come evolve la tecnologia mobile: 3 esempi di avanguardia

Il mondo moderno non sarebbe lo stesso se non andasse di pari passo con la tecnologia, basti pensare che la nuova generazione si è addirittura guadagnata la denominazione di nativi digitali. Oggi, grazie a smartphone, tablet, pc portatili e tanti altri dispositivi di recente sviluppo, abbiamo a disposizione una quantità di informazioni potenzialmente infinita nel palmo della nostra mano

Smartwatch

Prodotti da giganti della tecnologia come Google e Apple, questi orologi intelligenti si presentano come degli smartphone in miniatura. La loro funzione base è mostrarci le ultime notifiche di mail e messaggistica istantanea, ma ce ne sono anche molte altre.

Gli smartwatch, per esempio, possono essere dei validi alleati nel fitness, grazie alla funzione di contapassi o per tenere traccia delle calorie bruciate. In aggiunta, se li colleghiamo alla sveglia del cellulare, possono avvisarci quando è ora di alzarci tramite una vibrazione intermittente. Per i più attenti al look, su numerosi shop online, sono anche disponibili cinturini di ricambio colorati, abbinabili a qualunque tipo di outfit.

App per videochiamate

Scaricabili sia su smartphone che su pc e tablet, queste app stanno vivendo un vero e proprio boom, di pari passo con lo smart working sempre più diffuso e il crescente bisogno degli studenti di seguire le lezioni anche da remoto. Oltre alla funzione chat e a quella di condivisione dello schermo, è richiestissima anche quella delle break out rooms, ovvero la possibilità di separare i partecipanti alla videochiamata in diversi gruppi indipendenti.

App per il gioco mobile

Oltre al lavoro e allo studio, è giusto che trovino spazio anche gli svaghi, per questo motivo le app di giochi sono sempre più ricche e con una grafica accattivante. Questi giochi possono essere individuali (come le app che tutti conosciamo con caramelle, frutti o animaletti) oppure più orientate al gruppo, come quelle sul gioco d’azzardo.

Secondo le valutazioni di Betpal Italia, gli appassionati di poker e blackjack crescono a ritmo costante, il che richiede un’innovazione proporzionata. Per questa ragione gli aggiornamenti delle app risultano sempre più user friendly e anche le versioni desktop dei siti di scommesse e di casinò si adattano meglio ai dispositivi usati dai giocatori.

Nella nostra breve panoramica abbiamo analizzato solo pochissimi aspetti dello sviluppo della tecnologia mobile che, come ben sappiamo, evolve a vista d’occhio. Quale sarà il prossimo passo verso un futuro più all’avanguardia? Lo scopriremo solo vivendo!