"Fermi-Da Vinci", incontro con Banca d'Italia e imprese di Confindustria. "E' stata occasione di crescita"

Gli alunni dell’istituto "Fermi da Vinci" di Empoli, ai fini dell’educazione finanziaria e civica e per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento hanno effettuato due incontri finalizzati all’analisi della realtà finanziaria, economica e produttiva sia del nostro Paese che del nostro territorio.

Il 7 aprile 2022 le classi 4 e 5 D Sistemi Informativi aziendali hanno incontrato i funzionari della sede di Firenze della Banca d’Italia per affrontare temi di educazione finanziaria e civica. L’incontro è iniziato con il saluto del vice direttore Vito Barone e gli interventi delle analiste economico-finanziarie Diana Pergola e Laura Conti. Durante l’incontro sono stati trattati temi quali l’attività istituzionale della Banca d’Italia, la stabilità e l'efficienza del sistema finanziario, la tutela del risparmio sancito dalla Costituzione, alcuni aspetti di politica monetaria e finanziaria, i processi inflazionistici alla luce dei nuovi scenari mondiali, i problemi relativi alle conoscenze finanziarie nel nostro paese, l’attività di vigilanza e di arbitrato della Banca d’Italia e le cripto-attività.

Il giorno 8 aprile 2022 le classi 5 A AFM, 5 D SIA, 5 E RIM hanno accolto in visita due imprenditori del Consiglio Direttivo della sezione territoriale Empolese-Valdelsa di Confindustria Firenze Barbara Antonini (Antonini S.r.l.) e Simone Campinoti (Ceam Control Equipment S.r.l.) con la partecipazione della Responsabile area education ed orientamento Confindustria Firenze Roberta Colombi.

Gli imprenditori hanno illustrato le peculiarità gestionali e l’attività svolta nelle due diverse aziende, Antonini S.r.l. azienda leader nella costruzione di tunnel per la ricottura e decorazione del vetro cavo, Ceam Control Equipment specializzata in strumentazione industriale, controlli di processo, domotica, controllo accessi, timing e robotica.

I ragazzi sono stati immersi, inoltre, nell’esperienza imprenditoriale affrontando temi di viva attualità comprendendo come sono state affrontate le difficili scelte gestionali a seguito della pandemia e del conflitto Russia -Ucraina in una realtà economica mondiale improvvisamente cambiata.

Il successo ottenuto dalle due imprese nelle sfide dei mercati internazionali, le scelte fatte per il risparmio energetico, la sostenibilità e la responsabilità sociale sono stati affrontati e analizzati con estremo interesse degli alunni. Non sono mancati molti spunti di riflessione sull’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sulla necessità di competenze e di motivazione per poter realizzare la loro affermazione nel futuro lavorativo.

Fonte: "Fermi-Da Vinci"- Ufficio Stampa