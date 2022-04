Festa dell'Unicorno, torna Cristina D'Avena. Indiscrezione annunciata sui social

Iniziano già a trapelare le prime indiscrezioni sull’attesissima sedicesima edizione della più famosa manifestazione fantasy Italiana. Sulla seguitissima pagina Facebook dell’evento traspare la volontà degli organizzatori di rendere memorabile il ritorno dell’evento attraverso grandi novità che saranno svelate nei prossimi giorni.

Novità sulle quali al momento gli organizzatori mantengono il massimo riserbo. Nell’attesa di conoscere i dettagli sulle news è stata annunciata una grande conferma: il ritorno della cantante che da sempre ci fa sognare, cantare e tornare bambini: Cristina D’Avena. Ormai da anni ospite d’onore dell’area tematica "Fumetti e Follie", Cristina sarà sicuramente la regina degli spettacoli di venerdì 29 luglio durante la kermesse vinciana.

Le sue recenti partecipazioni a programmi televisivi, hanno confermato, se ce ne fosse stato bisogno, l'incredibile seguito che la cantante emiliana riscuote in tutta Italia. Con 7 milioni di copie vendute nei 30 anni di carriera, Cristina si conferma l'indiscussa regina delle sigle dei cartoni, di gran lungo la più amata dai grandi e dai più piccoli. I fan dell’evento saranno sicuramente felici di poterla riascoltare anche quest’anno a Vinci, immersi nella consueta atmosfera familiare e fantastica che permetterà di ascoltare e incontrare la cantante in un modo speciale. Dopo due anni di pandemia per Vinci e per tutti i fan di Cristina sarà un modo per festeggiare il ritorno alla normalità.

Fonte: Ufficio Stampa