Fibra ottica, avanzano i cantieri a Pontedera

Vanno avanti i cantieri per la posa della fibra ottica. Una operazione che si concluderà nei prossimi mesi e che consentirà di cablare la città con una rete ultraveloce. "La rete di fibra ottica di ultima generazione sta coprendo gran parte del nostro territorio" - spiega Sonia Luca, assessora all'agenda digitale del Comune di Pontedera - Stiamo parlando di collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit al secondo realizzati con tecnologia Fiber To the Home, cioè fibra fino a casa, creando una opportunità in termini di competitività territoriale e sociale".