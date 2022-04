Fool park, a Montelupo avviso pubblico per cercare organizzatori

Eventi e musica nel parco dell'Ambrogiana. Uno spazio di ritrovo e incontro per i ragazzi di Montelupo e di tutta l'area. Musica, stand up commedy, incontri, street food.

Questo è Fool Park in sintesi.

La manifestazione ha avuto i suoi esordi nel 2018, nel 2019 in occasione degli eventi di valorizzazione della Villa Medicea si è tenuta all’interno del complesso dell’Ambrogiana e con la pandemia è diventato uno degli eventi di punta dell’estate montelupina.

Il grande parco urbano a due passi dal centro cittadino e con lo sfondo della maestosa villa dell’Ambrogiana è il luogo ideale per trascorrere all’aperto le serate estive, per accogliere numerose persone ed iniziative di vario genere.

Questi gli ingredienti che hanno decretato il successo della manifestazione.

L’amministrazione comunale ha deciso per questo 2022 di dare in concessione l’organizzazione e gestione dell'evento Montelupo Fool Park, pubblicando un avviso di manifestazione di interesse.

Nell’avviso vengono indicate le caratteristiche che dovrà avere l’edizione 2022 della manifestazione.

Come in passato dovrà tenersi nel parco dell’Ambrogiana, prevedere un’area per l’accoglienza e il relax del pubblico, un’area dedicata alla somministrazione di alimenti e bevande e da uno spazio per la realizzazione di spettacoli e concerti.

Si richiede inoltre una programmazione musicale/teatrale/di intrattenimento.

Sulla base del piano economico finanziario redatto in relazione all’andamento degli anni precedenti si stima che il valore economico della concessione sia di oltre 46.000 euro e l’amministrazione comunale ha stabilito al fine di garantire al medesimo l'equilibrio economico-finanziario della concessione, un contributo massimo una tantum stabilito in euro 10.700.

Per fare domanda è necessario avere adeguati requisiti:

· per le imprese che hanno sede operativa e/o legale in Italia si richiede l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerente a quelle oggetto della concessione;

· per Cooperativa o Consorzio fra società cooperative si richiede di essere iscritti anche all’Albo delle Società Cooperative;

· per per gli operatori economici prestatori di servizi è richiesta la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa di settore;

· aver già gestito eventi simili a quello oggetto della presente selezione almeno una volta negli ultimi tre anni, per un valore di almeno 25.0000 euro.

L’avviso pubblico completo e gli allegati sono disponibili sul sito del Comune (www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it) e gli interessati hanno tempo fino alle ore 12.00 del 26 aprile.

«Fool Park è una manifestazione nata proprio dallo spirito di iniziativa dei ragazzi del territorio e cresciuta con il coinvolgimento di operatori economici di Montelupo in un momento fra i più difficili della nostra storia recente, per quanto riguarda la socialità. È stata un’opportunità per la città e anche per chi l’ha organizzata e gestita. L’esperienza degli ultimi due anni ha dimostrato che c’è una fetta di mercato per iniziative di questo tipo e noi vogliamo mettere a sistema l’organizzazione, consolidare Fool Park come uno degli appuntamenti di punta del nostro calendario estivo. L’auspicio è che in un futuro non troppo lontano la Villa potrà non essere solo lo sfondo della manifestazione, ma in qualche modo essere integrata con le iniziative culturali e di animazione. Quindi in questo 2022 partiamo dall’esperienza maturata e poniamo le basi per gli sviluppi futuri», afferma l’assessore alle politiche giovanili e vicesindaco Simone Londi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa