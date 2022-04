Intossicazione da monossido di carbonio, 4 adulti e 3 bambini in ospedale

Quattro adulti e tre bambini sono stati soccorsi a Livorno in via Maggi per intossicazione da monossido di carbonio. Un 46enne, una 24enne, una 38enne e una 61enne sono gli adulti coinvolti, i bambini hanno 2 anni, 8 mesi e 6 mesi. Tutti sono stati portati in ospedale a Livorno, per poi essere trasferiti a Firenze: i piccoli ora sono al Meyer in camera iperbarica, gli altri a Careggi.

Sul posto, un appartamento all'ultimo piano di un palazzo sono intervenute due ambulanze della Misericordia Antignano e della Svs Ardenza, insieme a una squadra dei vigili del fuoco che ha avviato le indagini per risalire alle cause che hanno determinato l'intossicazione delle persone soccorse.