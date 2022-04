Le nuove frontiere del gioco sportivo

Quando si parla di gioco, nel senso più generale del termine, a che cosa si pensa di solito?

Molto probabilmente, anche perché siamo in Italia, la mente volge quasi subito ad un gruppo di ragazzi che si fa una bella partita a calcio su un prato verde. Del resto, è così facile ed intuitivo come scenario, basta solo una palla e qualche giocatore et voilà, “il gioco è fatto”! Certo, poi ci sarà da capire chi dovrà stare in porta, ma questa è un'altra storia.

Lo sport dunque si è andato ad evolvere sempre più facendo sì che, grazie ad una maggiore potenza dell'informazione, ci si potesse “accorgere” che nel Paese dello Stivale esiste molto altro a parte il calcio. Visti gli ultimi risultati dell'Italia all'estero, stendiamo un velo pietoso sulla questione Mondiali, il pubblico si è appassionato sempre più a discipline come l'atletica, la scherma, la pallavolo, il rugby, il ciclismo, la Formula Uno, il motociclismo e così via.

Tutte discipline nel quale il nostro Paese è sempre andato più che bene, e lo stesso dicasi per le squadre femminili, conquistando all'estero una notorietà che in patria, stranamente, sembra essere destinata solo ad una ristretta cerchia di appassionati. Potremmo quasi definirla una sorta di ingiustizia? Molto probabilmente sì, ma come si suol dire, è così che gira il mondo.

Fortunatamente però, come accennato poco sopra, la costante evoluzione di Internet ha fatto sì che altre discipline sportive, forse “meno convenzionali”, arrivassero alle orecchie degli appassionati. Basterebbe citare le freccette, il polo, il paddle, il ping pong ed anche gli stessi videogiochi che ora, ovviamente per alcuni titoli, possono fregiarsi del titolo di eSports ed essere oggetto di tornei ufficiali a loro dedicati.

E per seguire tutto questo nuovo mondo sportivo? Basta sempre la consueta televisione? Ovviamente esistono dei canali dedicati, ma anche tutto ciò che riguarda l'informazione sportiva è sbarcato su Internet con blog, video e canali che si occupano di diffondere ed informare riguardo tali manifestazioni.

Per fare ulteriore chiarezza vi ricordiamo poi che, oltre a YouTube, anche la piattaforma Twitch sta raccogliendo sempre più consensi soprattutto per quanto riguarda gli eSports e le live dove ci si confronta sui più disparati argomenti che vanno dalla filosofia fino allo sport.

Inoltre, sempre per rimanere nel campo dell'incredibile, va detto che su tutte queste discipline è sempre possibile piazzarci sopra delle scommesse sportive. Un fenomeno che, soprattutto dopo il primo lockdown risalente alla primavera del 2020, si è spostato sempre più in rete per ovviare alle limitazioni resesi necessarie dall'emergenza sanitaria ed in totale conformità all'evoluzione dei mezzi di comunicazione.

Naturalmente vi ricordiamo che, quando si tratta di questo genere di scommesse, anche se si vince qualcosa non sarà mai una cifra che andrà a sostituire uno stipendio perciò ricordatevi sempre di giocare con la giusta moderazione. Se poi volete andare ancora più sul sicuro, ovvero di non perdere denaro o dati personali, vi suggeriamo di utilizzare sempre ed esclusivamente portali ed app certificati ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) per evitare di incappare in brutte sorprese.