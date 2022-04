Il litigio tra vicini nato per futili motivi è finito con lo sparo di un'arma da fuoco. Un anziano, in regola con il porto d'armi, avrebbe ferito il vicino di casa a una mano dopo la litigata avvenuta oggi pomeriggio a San Cassiano di Bagni di Lucca. I carabinieri sono intervenuti in breve tempo, l'anziano si sarebbe calmato. Ancora non sono noti procedimenti verso di lui