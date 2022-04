Lotteria per l'Ucraina, l'aiuto dei giovani studenti di Montaione

Osservare da lontano cosa sta accadendo in Ucraina, la sofferenza e le disastrose conseguenze umanitarie che sta provocando la guerra, può provocare un senso di impotenza. Cosa fare per aiutare concretamente la popolazione colpita dal conflitto? a chiederselo, e ad agire, sono stati in molti da ogni parte del mondo, aprendo le porte ad un sistema di aiuti che nei 48 giorni dall'inizio della guerra, è cresciuto e si è consolidato in una rete di cittadini, volontariato e istituzioni. Non solo gli adulti, ma anche i più piccoli davanti ad una situazione così critica, hanno deciso di contribuire. L'esempio arriva da Montaione dove, i giovanissimi studenti della scuola media Gonnelli, hanno intrapreso una bella iniziativa.

Dopo alcuni momenti di riflessione in classe, ragazze e ragazzi delle terze hanno pensato a come poter aiutare concretamente i propri coetanei ucraini, e tutte le persone colpite dalla guerra. È così nata una lotteria benefica, in collaborazione con i negozi di Montaione che hanno messo a disposizione dei buoni sconto. Rimboccandosi le maniche gli studenti hanno raccolto, dopo aver venduto tanti biglietti campanello per campanello, ben 700 euro che saranno devoluti all'Unicef, in sostegno alla popolazione martoriata dal conflitto.

Oggi pomeriggio alla scuola è avvenuta l'estrazione dei biglietti vincenti. Presenti oltre alla dirigente scolastica Maria Antonia Lai e il professor Marco Catone, che hanno sostenuto il progetto ideato dai giovani, anche il sindaco Paolo Pomponi, entusiasta dell'iniziativa e della sensibilità dimostrata dai ragazzi. "Da parte mia, a nome della nostra comunità, per commentare questa bellissima iniziativa mi sono rivolto ai ragazzi con pochissime parole: bravi e orgogliosi di voi" scrive sui social Pomponi.

Margherita Cecchin